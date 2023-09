"Chico, se tu me quiseres/ Sou dessas mulheres de se apaixonar /Pode fazer a sua fumaça/ O Bar da Cachaça vai ser nosso lar", canta Luísa Sonza em "Chico", um dos maiores sucessos do novo álbum da artista brasileira.

Mas a história de amor da canção chegou ao fim esta semana. No programa "Mais Você", a artista revelou que foi traída por Chico Moedas, o seu ex-namorado. A revelação surpreendeu os fãs e, esta quinta-feira, dia 21 de setembro, as reproduções de "Chico" no Spotify registaram um aumento.

Segundo os dados do serviço de streaming, o tema está perto dos 30 milhões de reproduções, sendo a canção mais ouvida do disco "Escândalo Íntimo" (2023).

Esta sexta-feira, 22 de setembro, "Chico" subiu ao quinto lugar do top diário do Spotify em Portugal. Já no Brasil, a canção ocupa a segunda posição do Daily Top Songs.

Esta quarta-feira, dia 20 de setembro, depois de vários rumores, a cantora confirmou que terminou a relação com o jovem. No programa "Mais Você", Luísa Sonza leu uma carta que escreveu sobre o ex-namorado e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado - respeito, confiança, zelo, cuidado -, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe o que se sente, a dor que se acarreta, ao que se chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar", frisou.

Veja aqui o vídeo completo.