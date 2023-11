O ciclo prossegue no dia 2 de dezembro, no Museu do Vinho de Alcobaça, com o saxofonista Philippe Trovão, num programa intitulado “Sur la Couleur” que contará também com a participação da soprano Mariana Dionísio. O espetáculo irá refletir o legado deixado por Jean-Claude Rissem, um dos pioneiros da música gerada por computador, e em obras de Jesús Villa-Rojo e de António de Sousa Dias.

Por último, no dia 9 de dezembro, no Cine-Teatro de Alcobaça, João d’Oliva Monteiro e a Banda Sinfónica de Alcobaça apresentarão “Ligações Europeias e Transatlânticas”, um programa que vai da ópera à composição contemporânea para banda sinfónica, do tango à música brasileira, percorrendo obras de Astor Piazzolla, Giuseppe Verdi, Heitor Villa-Lobos, Ida Gotkovsky, Joly Braga Santos e Leonard Bernstein.

O Cistermúsica Fronteiras é organizado pela ABA – Banda de Alcobaça, Associação de Artes, estrutura financiada pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes, em parceria estratégica do Município de Alcobaça e com a parceria institucional da Direção-Geral do Património Cultural/Mosteiro de Alcobaça.