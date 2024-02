A segunda edição do Brasil Vibes decorre a 25 de maio no MEO Arena, em Lisboa. Claudia Leitte encabeça a noite que vai contar ainda com Bell Marques e o Grupo Menos é Mais.

Com mais de duas décadas de carreira, Claudia Leitte deverá apresentar êxitos como "Largadinho" e "Baldin de Gelo" no concerto de Lisboa. A artista já atuou em intervalos de jogos da NBA e venceu este ano o Trofeu Band Folia para "Melhor Cantora do Carnaval de 2024".

Bell Marques, ex-elemento do coletivo Chiclete com Banana, banda emblemática do Carnaval de Salvador, apresenta "uma mistura única de axé e energia positiva", assinala a organização do evento, através de temas como "Diga que Valeu" e "Voa Voa".

O Grupo Menos é Mais, "reconhecido pelos ritmos contagiantes de pagode, promete envolver a plateia do Brasil Vibes com êxitos como 'Adorei' e 'Lapada Dela'", pode ler-se ainda no comunicado.