O Rock in Rio Lisboa regressa a 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock numa nova localização. Depois de nove edições no Parque da Bela Vista, o festival vai ter uma nova casa, o Parque Tejo.

A festa dos 20 anos do festival em Portugal, vai contar com Ed Sheeran, o primeiro cabeça de cartaz confirmado para a edição de 2024. O cantor britânico, que se apresentou pela primeira vez em Portugal em 2014 no Palco Mundo, vai regressar à Cidade do Rock no dia 16 de junho e promete uma viagem pelos grandes sucessos da sua carreira e pelos temas do mais recente álbum "Autumn Variations".

Em comunicado, a organização sublinha que o convite foi inicialmente lançado pela Câmara Municipal de Lisboa para "assinalar uma data especial, tornando o Rock in Rio Lisboa no primeiro grande evento a ocupar o recente Parque Tejo Lisboa tal como aconteceu há 20 anos, quando o festival se estabeleceu no Parque da Bela Vista".

No próximo ano, a Cidade do Rock de Lisboa abre portas nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho e com várias novidades. Esta nova localização vai manter a capacidade do anterior recinto, no Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas.