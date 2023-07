De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), a circulação automóvel está condicionada, nesta área urbana, "da manhã do dia 18 de julho às 2h00 de 19 julho".

Das 22h00 desta terça-feira às 2h30 da madrugada seguinte, a circulação será cortada "em ambos os sentidos da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília". Também a partir das 22h00 de terça-feira, mas até às 2h00 seguintes, será feito o "corte da Av. Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés".

Haverá ainda "fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Brasília, Av. Marginal, entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I", segundo o comunicado do Cometlis hoje divulgado.

A PSP indica, como alternativa, "a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem", e lembra que "não é permitido o acampamento na via pública". Recomenda igualmente "a utilização do estacionamento do Complexo Desportivo do Jamor", "a utilização de transportes públicos" e que o público se dirija ao "recinto com bastante antecedência".