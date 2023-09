Prestes a lançar mais um álbum, Mariza vai atuar em Vila Nova de Gaia, no ArrábidaShopping, no dia 29 de setembro, pelas 21h30. No concerto, a artista vai apresentar novos temas e recordar os grandes sucessos da sua carreira.

Nas redes sociais, a organização confirmou que o concerto já se encontra esgotado - a entrada para o espetáculo é gratuita, mediante reserva de pulseira.

"Ainda estamos a pensar como vamos fazer o concerto para passar por todas estas fases e terminando no disco novo, que vem aí e que se vai chamar 'Amor', e gostaríamos de mostrar aqui. Vamos ver, mas podem ter a certeza que aqueles temas todos que conhecem vão estar lá", adiantou a cantora ao SAPO Mag.

O concerto surge no âmbito da exposição “Mariza no Palco do Mundo”, patente na Praça Central do ArrábidaShopping, no Piso 0, até dia 23 de outubro.

Data e local: