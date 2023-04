O espetáculo eclético deverá ter um audiência de 20 mil pessoas no castelo de Windsor, a cerca de 40 km a oeste de Londres, um dia após a coroação de 6 de maio.

"O concerto celebrará um novo capítulo na história da nação, com temas de amor, respeito e otimismo, celebrando as quatro nações, as suas comunidades e a Commonwealth", informou a BBC, que transmitirá o evento.

Haverá também um coro formado por membros de diferentes comunidades, incluindo socorristas, taxistas e bandas de reggae, assim como um coro virtual formado por representantes da Commonwealth, a aliança de nações integrada principalmente por ex-colónias britânicas.

O anúncio da programação confirma informações da imprensa de que grandes estrelas da música britânica, como Elton John, Adele, Ed Sheeran e Harry Styles não quiseram participar. A banda Take That e o compositor de música clássica Alexis Ffrench são os únicos nomes britânicos confirmados.

No ano passado, como motivo do 70º aniversário do reinado de Isabel II, bandas como os Queen com Adam Lambert e Duran Duran, além de artistas como Alicia Keys e Rod Stewart atuaram no Palácio de Buckingham. Elton John gravou uma homenagem para a rainha.

A coração de Carlos III, primeiro acontecimento deste tipo desde o de Isabel II em 1953, não parece cativar os britânicos.

Mais preocupado com a subida da inflação que provocou uma grave crise social, o país viveu recentemente o Jubileu da rainha, em junho do ano passado, e o seu funeral, em setembro.

De acordo com uma pesquisa do YouGov publicada esta sexta-feira, quase dois terços dos britânicos (64%) e 75% dos jovens não estão interessados na coroação, mas 46% dos entrevistados afirmaram que assistirão à transmissão ou a algumas das comemorações previstas.

A coroação propriamente dita, a 6 de maio, acontecerá na Abadia de Westminster perante 2 mil convidados e deve ter duração de uma hora, num formato modesto em comparação com a cerimónia para Isabel II (8 mil convidados e três horas de duração).

Diversos monarcas e líderes estrangeiros comparecerão, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado pela sua esposa, Jill. Já o príncipe Harry, o filho mais novo de Carlos III, envolvido em conflitos públicos com a família real, comparecerá sem a sua esposa, Meghan Markle.