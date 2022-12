Sean Riley e The Legendary Tigerman, A garota não, Lula Pena e José Laginha estão entre os criadores das propostas do ciclo de programação denominado “d’outra maneira”, do evento temático organizado pelo Centro de Artes Performativas do Algarve (DeVIR/CAPA).

Alertar para a crise climática e os direitos humanos a partir de várias expressões artísticas, é o objetivo do festival que decorre em três fases, tendo as duas primeiras decorrido nos meses de novembro e dezembro, num formato híbrido com uma programação dirigida ao público escolar.

A fase final vai decorrer entre 14 de janeiro e 25 de fevereiro de 2023 destinada ao público adulto, indicou a organização em comunicado.

Sob o ciclo “d’outra maneira” o evento arranca no dia 14 de janeiro de 2023 com um concerto de Sean Riley com The Legendary Tigerman, atuando na semana seguinte A garota não.

No dia 28 de janeiro, o Centro de Artes Performativas recebe o dueto de dança e música entre o ‘breakdancer’ e bailarino Redo (vencedor do Cisne do Dutch Dance Days2020) e o percussionista Dominique (vencedor do Dutch Music Prize2020).

Esta dupla realiza no dia 27 de janeiro no mesmo espaço um ‘workshop’ de dança e música dirigido ao público escolar, onde explicam os seus processos que combinam as duas artes, indicou a organização.

No dia 11 de fevereiro, a compositora, cantora e guitarrista Lula Pena sobe ao palco para apresentar tema do seu novo álbum “Archivo Pitoresco”.

O festival termina no dia 25 de fevereiro com o espetáculo “e(u)co(m)lógica” de José Laginha, “uma trilogia sobre ecologia social e ambiental, que pretende promover uma mensagem de urgência sobre a necessidade de nos (re)pensarmos com vista à mudança”, destacam os organizadores.

Os bilhetes para os espetáculos têm preços entre os cinco e os seis euros, com descontos para estudantes e maiores de 65 anos.

Criado em 2012, o “Encontros do DeVIR” apresenta-se como um festival temático de âmbito internacional, que tem o seu enfoque em questões sociais e ambientais no Algarve.