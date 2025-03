Os Concertos Promenade do Coliseu do Porto, que celebram 20 anos desde a criação em 2005, regressam este domingo com a 14.ª temporada e a Sinfonia n.º 6, "Patética", do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a abrir a programação.

O maestro Cesário Costa, diretor artístico dos Concertos Promenade, em declarações à agência Lusa no âmbito do 20.º aniversário desta iniciativa do Coliseu do Porto, descreveu a nova programação como diversificada, ao abarcar ópera, jazz, música erudita, música coral e até um concerto do músico e compositor Jorge Palma, que vai atuar acompanhado por orquestra.

“Destacaria a diversidade da programação, porque desde o início, desde há 20 anos, tentámos sempre apresentar propostas ao público que sejam diversificadas, algumas delas com obras mais conhecidas, outras com obras menos conhecidas, mas sobretudo com diversidade para podermos chegar a diferentes públicos”.

Nesta 14.ª temporada, Cesário Costa destaca as obras do reportório sinfónico, como a Sinfonia n.º 6, "Patética", de Tchaikovsky, que é apresentada na abertura, no próximo domingo, 23 de março, e a “Sinfonia Fantástica”, de Hector Berlioz, agendada para 23 de novembro, no encerramento.

Entre uma e outra data, a temporada engloba mais cinco concertos, ao ritmo de um por mês, com a “Gala Puccini”, em 13 de abril, a atuação de Jorge Palma, em 18 de maio, uma “Viagem pelo Jazz”, em 15 de junho, as aventuras de "Peer Gynt”, do compositor norueguês Edvard Grieg, em 21 de setembro, e o "Canto das Américas", pelo Coro dos Pequenos Cantores de Esposende, em 26 de outubro.

A aproximação ao jazz é outro dos concertos destacados por Cesário Costa, nesta nova programação, com a Orquestra Clássica de Espinho.

Além do programa dedicado à ópera, que abrange as grandes árias de Giacomo Puccini e uma das mais admiradas obras de Grieg, concebida inicialmente como música de cena para uma peça de Henrik Ibsen, Cesário Costa destaca ainda o programa do Coro dos Pequenos Cantores de Esposende, que oferece uma “viagem desde o Norte dos Estados Unidos até ao sul da América, à Argentina”.

A "Carta Branca a Jorge Palma" é um programa “muito especial” da programação da 14.ª temporada, segundo Cesário Costa.

“Esta carta branca consiste basicamente em o Jorge Palma poder escolher as obras que a orquestra irá tocar, explicar por que razão escolheu essas obras e qual foi a importância que tiveram na vida dele; e é também uma forma de aproximarmos o público da música erudita”, explicou.

Questionado pela Lusa sobre qual a chave do sucesso dos Concertos Promenade ao longo de 20 anos, tendo em conta as 13 temporadas, o total de 112 concertos e 160 mil espectadores de todas as idades, Cesário Costa explicou que há três razões principais.

A primeira relaciona-se com o facto de os concertos serem “comentados pelo professor Jorge Castro Ribeiro" e de, dessa forma, serem desvendados "todos os detalhes que as obras têm”.

A dimensão da multimédia, com ‘design’ assinado por Sara Botelho, onde se tentam contar histórias através das imagens, é outra mais-valia dos Promenade, segundo o seu diretor artístico.

Em terceiro lugar, o facto de a maioria dos concertos acontecer na pista de circo do Coliseu. Para Cesário Costa, este é outro dos trunfos, porque promove um maior envolvimento, ajuda a aproximar o público dos músicos e dos concertos.