No dia 30 de setembro realiza-se a 6.ª edição dos Concertos Que Nunca Existiram, em Alpendorada, Várzea e Torrão, no concelho de Marco de Canaveses.

"A experiência que cruza a música emergente com abordagens artísticas disruptivas, em plena harmonia com a ruralidade, despede-se do local onde nasceu, com concertos e um jantar de celebração", adianta a organização, lembrando que o evento promove, desde 2018, uma experiência imersiva na natureza".

O projeto terá a sua última edição na Quinta da Senhora da Guia, antes de assumir um novo formato. "A única constante é a oferta de uma experiência única, comunitária e eclética, junto às margens do rio Douro", explica o comunicado.

O dia começa logo com uma novidade nos Concertos Que Nunca Existiram: uma “beach party” em Bitetos pelas 11h00. Já a abertura do evento fica a cargo da artista Inês Malheiro, seguindo-se o músico Nuno Loureiro e Juanma LoDo.

"No roteiro, segue-se uma caminhada até um local particular e pouco explorado: a Quinta de Fontambom. Aí, o artista norte-americano, Jacob Cohen, também conhecido por Rabbistravinsky, que já apresentou a sua arte no Japão, Finlândia, Tailândia, Polónia ou Índia vai apresentar a sua música, num misto de improviso e performance, em que o violoncelo é o elemento central", adianta a organização.

Black Bombaim, António Bandeiras DJ, Adelaida, MAQUINA e o DJ Meritxell de Soto também fazem parte do alinhamento do evento.

O bilhete para o evento, que começa às 11h00 e termina às 00h00, tem o valor de 25 euros.