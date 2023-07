De acordo com o comunicado da organização hoje divulgado, são esperados concertos, provas e uma maratona de piano, pelos jovens pianistas, entre os seis e 32 anos, oriundos de países como a China, Israel, Ucrânia, Coreia do Sul, Japão e Portugal.

A 25.ª edição do concurso, organizado pelo Curso de Música Silva Monteiro, arranca oficialmente com um concerto de Mirabelle Kajenjeri, jovem que venceu a prova em 2021, na Fundação Eng.º António de Almeida.

O concerto está agendado para as 18h00 do primeiro dia e a entrada é livre.

Nos dias 24 a 28 de julho vão realizar-se as provas e semifinais do concurso, que está organizado em duas categorias: principal e júnior, mediante a faixa etária dos participantes.

A categoria principal tem como palco a Casa da Música, enquanto a categoria júnior se realiza na Fundação Manuel António de Almeida.

As provas são abertas ao público e vão resultar na seleção de três finalistas que, no dia 30 de julho, sobem, pelas 18:15, ao palco para o Concerto Final do Concurso Internacional Santa Cecília.

Na final, cada jovem pianista é acompanhado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a batuta do maestro Osvaldo Ferreira.

O evento conta também com uma Maratona de Piano, que se realiza no dia 29 de julho na Reitoria da Universidade do Porto, a partir das 11h00.

O Concurso Internacional Santa Cecília conta com o apoio do Governo, através da Direção-Geral das Artes, da Câmara do Porto e de outras entidades como a Fundação Manuel António da Mota, BPI Fundação “La Caixa”, J. Pinto Leitão, Fundação FAM, Fundação Engenheiro António de Almeida, KNS Classical e Bial.