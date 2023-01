O projeto, cujos cinco episódios ficaram disponíveis na plataforma ‘online’ Youtube no verão do ano passado, coloca em diálogo artistas portugueses de várias gerações, a partilharem histórias sobre criação artística e a interpretarem em conjunto alguns temas.

Na versão de palco, “a par das histórias das canções escolhidas, das versões cruzadas, e de uma conversa necessariamente íntima entre dois criadores, cada parelha de cantautores partilhará ainda com a audiência uma versão de uma canção que não da sua autoria, ‘uma daquelas’ que gostariam de ter composto”, refere a produtora de espetáculos Vachier e Associados, responsável pelo projeto, em comunicado.

O “Conta-me uma canção” no Teatro Maria Matos começa hoje com Benjamim e Samuel Úria, seguindo-se Joana Espadinha e Mafalda Veiga (31 de janeiro), Sérgio Godinho e A Garota Não (07 de fevereiro) e David Fonseca e Rita Redshoes (13 de fevereiro).

“Conta-me uma canção” foi apresentado no ano passado como um projeto de memória coletiva “em torno daquilo que é o bem mais valioso da música popular – a Canção”.

No Youtube, o primeiro dos cinco episódios é protagonizado por Jorge Palma e David Fonseca, com cada um dos músicos a interpretar um tema do outro - Jorge Palma canta “Someone That Cannot Love” e David Fonseca interpreta “Frágil” - e a juntarem-se para uma versão de “I Shall Be Released”, de Bob Dylan.

Os outros quatro episódios do projeto juntam Best Youth e a cantora Lince, as artistas Joana Espadinha e Mafalda Veiga, a cantora Joana Alegre e o músico Sérgio Godinho e os músicos Benjamim e Samuel Úria.

Estes cinco episódios, foram gravados em setembro de 2021, no estúdio Namouche, em Lisboa, com realização e edição de Joana Linda.

“Conta-me uma Canção” é uma produção da produtora e empresa de agenciamento de artistas Vachier e Associados e contou com financiamento do Portugal 2020, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Programa Garantir Cultura (Compete 2020), criado para responder às dificuldades do setor cultural durante a pandemia da covid-19.