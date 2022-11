Os irlandeses The Script atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 18 de novembro. O concerto faz parte da digressão "Greatest Hits 2022 World Tour - Europe", que arrancou esta quarta-feira, dia 2 de novembro, em Estoclmo.

A digressão europeia da banda termina em Portugal e vai passar por Oslo, Copenhaga, Milão, Paris e Madrid, por exemplo.

Em Lisboa, o concerto está marcado para as 20h30 (as portas abrem às 19h30) e os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais. Os preços variam entre os 24 euros e os 38 euros - saiba mais aqui.

No concerto, os The Script vão viajar por toda a carreira e recordar os grandes sucessos. "Superheroes", "The Man Who Can't Be Moved", "If You Could See Me Now" e "For the First Time" não vão ficar de fora do alinhamento, assim como "Breakeven" ou

"Hall of Fame".

SETLIST:

Superheroes

Rain

We Cry

Paint the Town Green

The Man Who Can't Be Moved

Before the Worst

Dare You To Doubt Me

If You Could See Me Now

Nothing

Something Unreal

Arms Open

Talk You Down

For the First Time

No Good in Goodbye

Breakeven

Hall of Fame