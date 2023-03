Os Coldplay regressam a Portugal em maio para quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A banda britânica vai atuar nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio de 2023 - no dia 19, o grupo faz um 'intervalo'.

Atualmente, o grupo liderado por Chris Martin está no Brasil para uma série de 11 concertos. Os vídeos dos espetáculos da digressão "Music Of The Spheres" têm conquistado as redes sociais, especialmente devido às fotos e vídeos com as pulseiras luminosas que piscam ao ritmo das canções.

No TikTok, os fãs têm partilhado centenas de vídeos dos concertos de São Paulo.

Veja os vídeos:

Ao SAPO Mag, a promotora confirmou que cada concerto vai contar com 50 mil pessoas. No total, serão 200 mil pessoas que vão passar pelo Estádio Cidade de Coimbra, sendo a maior audiência de sempre para uma banda/ artista em Portugal - até agora, o recorde pertencia Ed Sheeran que, em 2019, juntou 120 mil pessoas em dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa.