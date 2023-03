Segundo a organização, "o objetivo é apoiar a produção de jazz nacional, dando a oportunidade aos projetos de jazz português de se apresentarem na 18.ª edição do CoolJazz e divulgarem o seu trabalho em antena na Smooth FM". As inscrições estão abertas de 30 de março a 31 de maio.

No dia 20 de junho serão anunciadas as bandas que sobem ao palco das Cascais Jazz Sessions by Smooth FM".

"Estamos muito satisfeitos em voltar a ter um concurso direcionado para o talento nacional dando espaço aos projetos portugueses de jazz. Temos, nos últimos anos, convidado vários artistas jovens que estão a desenvolver os seus projetos de jazz no palco das Cascais Jazz Sessions, de forma a dar visibilidade e mostrar o talento português. Em parceria com a Smooth, vamos eleger três bandas de jazz, soul ou blues, de forma a amplificar os talentos do jazz nacional", frisa Karla Campos, CEO Live Experiences.

Para o diretor da Smooth FM, Miguel Cruz, “no seguimento do que a Smooth FM realizou no seu oitavo aniversario (2019), é com enorme satisfação que agora lançamos este novo desafio, ainda com maior relevância, uma vez que trata de poderem atuar naquele que é o maior palco de jazz do país".

O CoolJazz criou as Cascais Jazz Sessions em 2017, dando palco a talentos nacionais e com objetivo de apoiar artistas de jazz.