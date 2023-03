O rapper Costa Titch morreu este sábado, dia 11 de março, aos 28 anos. O sul-africano estava a atuar no Ultra Music Festival South Africa, em Joanesburgo, quando se sentiu mal, desmaiando em palco.

O artista foi rapidamente assistido por uma equipa médica, mas acabou por morrer pouco depois. As causas da morte ainda não são conhecidas.

"Deem-nos tempo e espaço para recuperarmos (...) Obrigado pelo amor e pelo apoio que deram ao nosso filho", pediu a família do rapper em comunicado.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Ultra Music Festival South Africa frisa estar "desolada com a morte súbita" do artista. "Era um rapper, dançarino, compositor e colaborador cheio de talento, e um amigo do nosso festival", pode ler-se no comunicado.