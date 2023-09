Rui Veloso testou positivo à COVID-19, tendo cancelado os próximos três concertos.

"Terceira vez que apanho o bicho. Quer dizer que temos que ter cuidado! Ele anda aí! Tinha três concertos que tiveram que ser cancelados este fim de semana. Não facilitem", escreveu o artista nas redes sociais.

No Instagram, a agência PG Booking adianta que os concerto "em Tavira, na Charneca da Caparica e no Festival Meo Sons do Mar, no Funchal, previstos para os dias 7, 8 e 9 de setembro, respetivamente, foram cancelados por motivos de saúde do artista".

"Infelizmente, a COVID-19 ainda anda por aí e apanhou o Rui, que está bem, a recuperar devidamente em casa, e a preparar-se para regressar com mais força, saúde e, claro, música", pode ler-se no comunicado.