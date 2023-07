Em comunicado, o Casino Lisboa afirma que “se associa” à JMJ, a realizar nessa semana, presidida pelo Papa.

Cuca Roseta, com seis álbuns editados, o mais recente, “Meu”, em finais de 2020, sobe ao palco no dia 2.

No dia seguinte, é a vez do coletivo Rua das Pretas, agrupamento lusófono de geometria variável com, entre outros músicos, Pierre Aderne; no dia 4, a cantautora portuguesa Nena, que vai apresentar alguns temas do seu álbum de estreia, “Ao Fundo da Rua”, editado em novembro de 2022.

Ruane Ballmant fecha o ciclo, no dia 5. "A compositora e intérprete brasileira propõe o seu melhor repertório que combina clássicos da bossa nova e do jazz", indica o casino.