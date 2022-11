Os Cut Copy atuam esta sexta-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a partir das 20h00. A abertura de portas está agendada para as 19h00.

Inicialmente marcado para 24 de março de 2020, o concerto foi adiado devido a situação pandémica, explicou na altura a a promotora Everything Is New. O espetáculo no Hard Club, no Porto, a 23 de março de 2021, acabou por ser cancelado devido à incompatibilidade de calendarização. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a atuação em Lisboa, sem necessidade de troca.

"Freeze, Melt", editado em agosto de 2020, é o disco mais recente dos australianos, apresentado pelos singles "Like Breaking Glass", "Love is All We Share" e "Cold Water".

"“Like Breaking Glass” evoca de forma particular a música de excelência do grupo, emergindo dela os sons alta qualidade e os dotes vocais inconfundíveis do vocalista, Dan Whitford", assinala a promotora em comunicado. "Cut Copy são, sem sombra de dúvida, o casamento perfeito entre a estética electro-pop, com a sensibilidade de uma banda de indie rock, e é isso que os torna únicos", acrescenta.

Os bilhetes para o espetáculo no Coliseu dos Recreios têm o preço único de 28 euros.