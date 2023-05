"Loucamente" é o mais recente single dos D.A.M.A e conta com a participação do trio a Los Romeros. O videoclipe do tema já se encontra disponível - ver aqui .

Em comunicado, a banda explica que o single é uma reconstrução da canção dos Ódio e Mel, duo cigano cujo tema é um sucesso dentro e fora das zonas do Alentejo e Ribatejo há mais de 10 anos. "Numa altura em que há cada vez menos bandas, esta canção une os D.A.M.A, os Ódio e Mel e Los Romeros, numa existência artística partilhada e familiar”, frisa Kasha.

"Este single é a prova de que com trabalho, dedicação, amor pela música e entreajuda os sonhos são possíveis de realizar", acrescenta Paula Carapeta, dos Los Romeros. Já Miguel Coimbra confessa que a música foi "amor à primeira vista": "o facto de eu ter raízes sevilhanas, com o flamenco no meu sangue fez com que produzir uma música com guitarra, cajon e ritmos flamencos fosse o desafio perfeito",

Miguel Cristovinho diz que as duas bandas quiseram fazer uma adaptação do sucesso dos Ódio e Mel que tivesse “base flamenca.” Por esse motivo, foram a Madrid gravar guitarras com Sérgio Gallardo, guitarrista de David Bisbal.