A 'doninha' prepara-se para regressar aos palcos.

Os Da Weasel anunciaram o primeiro concerto de 2024. A banda vai subir ao palco do Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, a 12 de julho.

"É com imensa alegria que partilhamos convosco a nossa primeira data de 2024: Festival Summer Opening 2024, na ilha da Madeira. Anualmente temos vindo a promover a ideia de atuar exclusivamente numa só zona do país, e em 2024 vamos começar pelo Funchal, na ilha da Madeira. Nos próximos dias seguir-se-ão mais datas e novidades bem doces. Vamos", adiantam os músicos em comunicado.

Os Da Weasel, banda fundada em 1993 pelos irmãos João e Carlos Nobre (Carlão) anunciaram em 2009 uma pausa na carreira, que um ano depois acabaria por se tornar definitiva.

Em julho de 2022, os seis elementos do grupo reuniram-se para um concerto no festival NOS Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso do grupo aos palcos, inicialmente previsto para 2020. Este ano, os Da Weasel subiram ao palco do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.