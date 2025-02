Damiano David, que se estreia em junho em Portugal, no MEO Kalorama, em Lisboa, editou esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, uma nova canção. "Next Summer" é o terceiro single do projeto a solo do cantor da banda Måneskin.

"À primeira vista, a música fala sobre o amor juvenil - um romance de verão não correspondido. Mas, num nível mais profundo, revela uma reflexão muito maior. É uma alegoria da vida – como às vezes podemos ser prisioneiros de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas inseguranças, da nossa incapacidade de mudar. A nossa incapacidade de ver o mundo e a vida de uma perspetiva diferente nos momentos cruciais e decisivos da existência", escreveu o italiano nas redes sociais.

No texto, Damiano David sublinha que, "quando não temos forças para enfrentar a mudança, a mente pode tornar-se uma prisão". 2Encontramo-nos presos, parados. Numa jaula feita de medos, julgamentos e inseguranças. O medo de não ser suficiente, de não ter sucesso, de não corresponder às expectativas dos outros, mantém-nos aprisionados. Enfrentar a nossa própria vulnerabilidade é um ato de coragem. Começar a aceitar quem somos é a primeira lufada de ar fresco", acrescentou.

"Next Summer"sucede aos singles "Born With A Broken Heart", "Silverlines" e "Nothing Breaks Like A Heart".