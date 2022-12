De acordo com a promotora, David Bruno estará a 14 de janeiro no Theatro Circo, em Braga, a 09 de fevereiro no auditório municipal de Vila Nova de Gaia, e no dia 18 daquele mês no Courage Club, em Guimarães.

A 03 de março apresenta-se no espaço Triciclo, em Barcelos, e a 15 de abril ruma ao Teatro Tivoli, em Lisboa.

Em setembro, David Bruno aventurou-se no mundo das áudio novelas com "Sangue & Mármore", que tem uma banda sonora com a participação de Rui Reininho, Gisela João e Marlon Brandão.

Na altura, explicou à agência Lusa que a história do álbum passa-se em 2001, em Avintes (Vila Nova de Gaia), começa com um crime e tem três personagens - Sequeira, Sandra Isabel e inspetor Guedes -, cada uma com direito a um tema musical.

A narração da história é feita por David Bruno, com um sotaque francês, "para dar um toque de ‘film noir’" e "porque é também uma dedicatória".