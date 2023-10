Esta quarta-feira, dia 25 de outubro, foram anunciados mais oito nomes para a edição de 2023 do Super Bock Em Stock.

A britânica Anna Calvi, que regressa a Portugal para apresentar "Tommy", é uma das cabeças de cartaz. No festival, Valete vai apresentar um espetáculo especial, tendo como convidados Moullinex, Black Company e Papillon. Sam Tompkins, Inês Monstro, Mónica Teotónio, Nilson Dourado, Pons e Stckman também se juntam ao cartaz. Os bilhetes já encontram-se à venda nos locais habituais (55 euros).

CARTAZ:

Anna Calvi

Valete com convidados (Moullinex, Black Company e Papillon)

Sam Tompkins

Inês Monstro

Mónica Teotónio

Nilson Dourado

Pons

Stckman (DJ set)

Will Butler

Gilsons

João Só convida Capitão Fausto

Filipe Karlsson

Ela Li

Azart

Blaiz Fayah

Inês Apenas

Jason Miles

Joana Alegre

Kill the Pain

Lip Critic

O Guettão

Os Senhores

Psychles

Soraia Cardoso

Silly

Steam Down

Tagua Tagua

Terra Livre