A Égide – Associação Portuguesa das Artes – promove, no dia 13 de dezembro, às 21h00, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), um espetáculo solidário com o objetivo de angariar fundos para o projeto CurArte - Arte no Hospital, iniciado em 2020.

António Zambujo, Maria João, Sofia Escobar, Cristina Clara (fadista portuguesa), Daniel Bernardes, Filipe Raposo e o Grupo Folclórico Lita (constituído por jovens músicos refugiados da Ucrânia) dão corpo e voz a uma causa especial, o projeto CurArte – Arte no Hospital, que tem como objetivo humanizar, através da arte, os serviços de medicina interna do Hospital de Santa Maria e Hospital Pulido Valente, transformando-os numa autêntica galeria de arte.

Segundo Ana Proença, presidente da Égide, “a junção da arte às causas sociais está no ADN da Égide. Foi com essa missão em mente que procurámos activamente um projecto solidário com que nos identificássemos e para o qual pudéssemos contribuir decisivamente em 2023. O projecto Arte no Hospital tocou-nos profundamente por ser desenvolvido por dois jovens finalistas do sexto ano do Curso de Medicina – a Francisca Borges e o Pedro Fava – que têm a generosidade de abdicar do seu pouco tempo livre para, através da arte, contribuírem para a humanização dos hospitais. Sentimos de imediato que queríamos juntar-nos a este exemplo de dedicação e empenho, potenciando o projecto mediante a angariação de fundos através de um concerto solidário”.

Os bilhetes para o Concerto Solidário CurArte – Arte no Hospital já estão à venda e custam entre 15 e 20€.