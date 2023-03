O MEO Kalorama, que decorre a 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, anunciou mais de 40 novos nomes, entre os quais Siouxsie, que regressa a Portugal após um interregno de 28 anos, os Yeah Yeah Yeahs, que vão apresentar o novo disco, José Gonzalez, o "mestre da eletrónica" Aphex Twin e Belle & Sebastien.

O "cometa do rap britânico" slowthai também se vai estrear no festival e promete ser um dos destaques da edição de 2023. Pabllo Vittar, Arca, M83, Junior Boys, o espanhol Sen Senra e Lil Yachty também vão atuar no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O festival vai contar ainda com "uma mostra de alguns dos mais estimulantes artistas nacionais que têm afirmado a marca única da lusofonia no contexto da música internacional" como Pongo, Scúru Fitxádu, Selma Uamusse ou EU.CLIDES.

Os últimos nomes, incluindo o terceiro cabeça de cartaz e o projeto de Arte, serão anunciados em breve e irão distribuir-se por cinco palcos, entre os quais o Panorama, uma das grandes novidades desta edição, dedicado em exclusivo à música eletrónica.

Ben Ufo, Bundino, Call Super B2B Anz, Phoebe, John Talabot, Gazzy, Dinamarca, Moxie, Peach, Nicolas Lutz, Tijana e Violet são as primeira confirmações para o novo palco.

O passe de três dias encontra-se à venda em meokalorama.pt e seetickets.pt, nas Lojas MEO e nos locais habituais.

CARTAZ MEO KALORAMA 2023

Arcade Fire . Aphex Twin . Florence + The Machine . The Blaze . Foals . Yeah Yeah Yeahs . Amyl and the Sniffers . Arca . Belle & Sebastien . FKJ . José Gonzalez . Lil Yatchy . M83 . Metronomy . Pablo Vittar . Sen Senra . Siouxsie . Slowthai . Young Fathers . BK . Capitão Fausto . Charlie Cunningham . CMAT . Dino d’Santiago . Ethel Cain . Eu.Clides . Joesef . Junior Boys . Nu Genea . Pongo . Rita Vian . Selma Uamusse . Shame . Tamino . Tulipa Ruiz . Holy Nothing . Hause Plants . Silk Nobre . Scúru Fitchádu . Curadoria Chelas É o Sítio . Ben UFO . Budino . Call Super B2B Anz Dinamarca . Gazzi . John Talabot . Moxie . Nicolas Lutz . Peach . Phoebe . Tijana T . Violet .