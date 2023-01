A organização do festival divulgou na quinta-feira, em comunicado, as 20 últimas confirmações musicais para a segunda edição do Sónar Lisboa, “cujo cartaz multicultural reúne artistas de 17 nacionalidades, no arranque das comemorações do 30.º aniversário do mítico festival Sónar Barcelona”.

Entre os 20 nomes que completam o cartaz estão Chet Faker, em DJ set, Peggy Gou, Amelie Lens, Enrico Sangiuliano, Anfisa Letyago e Patrick Mason.

O Pavilhão Carlos Lopes, situado no Parque Eduardo VII, “será o espaço principal e um dos quatro palcos, interiores e exteriores, desta edição, que irá transformar o Parque Eduardo VII num local de celebração do Sónar by Day e Sónar by Night [a programação musical do festival]”.

O Sónar tem uma outra vertente, dedicada às tecnologias criativas, Sónar+D, “espaço de troca de ideias, nas quais se desenvolvem colaborações e cocriações”.

O espaço que vai acolher o Sónar+D ainda não foi anunciado, tal como o programa de palestras, debates e apresentações complementares à programação musical.

Os bilhetes para o formato dia e o formato noite do festival podem ser comprados a partir de hoje, estando também disponíveis passes que dão acesso a todo o festival, “bem como bilhetes individuais para assistir a qualquer uma das quatro sessões, entre o Sónar by Day e o Sónar by Night”.

Os bilhetes estão à venda em www.sonarlisboa.pt, onde estão também disponíveis todas as informações sobre o festival.