No dia 25 de fevereiro, na primeira semifinal foram apurados sete temas para disputarem a final: “Encruzilhada” (Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho) e “Sapatos de Cimento” (Quim Albergaria/Esse Povo).

Deveriam ter passado seis, mas uma falha técnica na linha telefónica de votação da canção “Sapatos de Cimento”, à qual a RTP indicou ser alheia, levou ao apuramento automático do tema composto por Quim Albergaria e interpretado por Esse Povo.

Tal como na primeira ronda, na segunda semifinal, foram apuradas seis canções - cinco foram selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público): “Povo” (Ivandro), “A festa” (composta e interpretada por Edmundo Inácio), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Tormento” (Voodoo Marmalade), “Fim do mundo” (Inês Apenas) e “World needs therapy” (Dapunksportif).

Os 13 finalistas

Primeira semifinal:

Churky - "Encruzilhada"



Cláudia Pascoal - "Nasci Maria"



Mimicat - "Ai Coração"

You Can't Win, Charlie Brown - "Contraste Mudo"



SAL - "Viver"

Esse Povo - "Sapatos de Cimento"

Segunda semifinal:

"Povo" - Ivandro

"A festa" - Edmundo Inácio

"Goodnight" - Bárbara Tinoco

"Tormento" - Voodoo Marmalade

"Fim do Mundo" - Inês Apenas

"World Needs Therapy" - Dapunksportif