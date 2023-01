Bad Bunny, BLACKPINK e Frank Ocean serão s cabeças de cartaz do Coachella 2023, revelou a organização esta quarta-feira, dia 10 de janeiro. O festival está marcado para os fins de semana de 14 a 16 e de 21 a 23 de abril, em Indio, na Califórnia (EUA).

Gorillaz, Burna Boy, The Chemical Brothers, Charli XCX, Kali Uchis, Björk, Rosalía, Blondie, Wet Leg, The Breeders, Sleaford Mods e Pusha T são outros dos destaques do cartaz que conta com 162 artistas.

O festival de Coachella vai contar ainda com uma atuação especial de Calvin Harris.

Veja o cartaz: