The Walkmen, Loyle Carner, Jessie Ware, Les Savy Fav, Dry Cleaning, Kokoroko e Tropical Fuck Storm são as sete primeiras confirmações para a edição de 2023 do Vodafone Paredes de Coura.

No próximo ano, o festival celebra o 30.º aniversário entre os dias 16 e 19 de agosto.

"Em 2023 não vão faltar motivos para celebrar a música e a história de um dos mais antigos festivais portugueses. O Vodafone Paredes de Coura irá celebrar 30 anos de históricas edições. Por aquele que é reconhecido como o anfiteatro natural da música já passaram inúmeros universos culturais, estilos musicais opostos do espectro, nomes consagrados e novas promessas da música. A próxima edição do festival será apenas mais uma afirmação deste amor que se chama Vodafone Paredes de Coura", frisa a organização em comunicado.

O Fã Pack do festival Vodafone Paredes de Coura (t-shirt oficial e passe geral) já se encontra à venda, por 120 euros.