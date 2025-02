Os Play - Prémios da Música Portuguesa estão de volta. A celebração da música nacional, promovida pela AUDIOGEST e que anualmente reconhece os artistas, as suas obras e os projetos mais inovadores da cena musical portuguesa, revelou esta quinta-feira, dia 27 de março, os nomeados.

Os vencedores da edição de 2025 serão conhecidos a 3 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A cerimónia será transmitida em direto na RTP1, RTP África, RTP Internacional, RTP Play e Antena 1.

Ana Moura, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Capitão Fausto, Dillaz e Plutónio lideram a corrida aos prémios Play, com três nomeações cada.

Uma das novidades desta edição é a introdução de nomeados no Prémio da Crítica, categoria que até agora contava apenas com a revelação do vencedor no dia da gala. "Esta alteração, que visa dar mais visibilidade aos artistas e respetivas obras", destaca a organização.

A categoria conta com quatro disocs nomeados: “Carta de Alforria”, de Plutónio; “Subida Infinita”, dos Capitão Fausto; “Suspiro…”, de Maria Reis; e “Vou Ficar Neste Quadrado”, de Ana Lua Caiano. O nomeados e vencedor do Prémio da Crítica são eleitos por um grupo de críticos, jornalistas e divulgadores de música, que de uma forma qualitativa destacam álbuns editados em 2024.

As nomeações nas categorias Vodafone Canção do Ano, Melhor Artista Feminina, Melhor Artista Masculino, Melhor Grupo, Melhor Álbum, Prémio Lusofonia e Artista Revelação são escolhidas pela Academia PLAY, composta por cerca de 200 profissionais ligados à indústria musical (agentes, managers, artistas, produtores, promotores de espetáculos, técnicos, jornalistas e divulgadores de música).

As nomeações nas categorias Melhor Álbum de Fado, Melhor Canção Ligeira e Popular, Melhor Videoclipe, Melhor Álbum de Jazz e Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita estiveram a cargo de comités especializados, que analisaram as obras a concurso e decidiram os eleitos.

Aos 13 prémios mencionados, soma-se o Prémio Carreira que só será revelado no dia 3 de abril durante a gala, e que é decidido pela direção da Audiogest que, após a suspensão do apoio aos PLAY por parte da GDA, assume sozinha a promoção do evento.

NOMEADOS:

VODAFONE CANÇÃO DO ANO:

“Alô”, Dillaz feat. Plutonio

“Benção”, Mizzy Miles & Van Zee & Bispo

“Carro”, Bárbara Bandeira feat. Dillaz

“Desliza”, Ana Moura

“Garota”, Maninho feat. Mariza Liz

“Tata”, Slow J

MELHOR ÁLBUM:

“Carta de Alforria”, Plutónio

“Liberdade”, Sara Correia

“O Próprio”, Dillaz

“Súbida Infinita”, Capitão Fausto

MELHOR ARTISTA FEMININA:

Ana Moura

Bárbara Bandeira

MARO

Sara Correia

MELHOR ARTISTA MASCULINO:

Dillaz

Nininho Vaz Maia

Plutónio

Slow J

MELHOR GRUPO:

Calema

Capitão Fausto

D.A.M.A

Os Quatro e Meia

MELHOR ÁLBUM FADO:

“Ao Vivo no CCB – Homenagem a José Mário Branco”, Camané

“Canta Carlos do Carmo”, Marco Rodrigues

“Fado Camões”, Lina

“Sem palavras”, Marta Pereira da Costa

MELHOR CANÇÃO LIGEIRA E POPULAR:

“Alô”, Rui Bandeira

“É no meio delas”, 4 Mens

“Reviravolta”, Toka & Dança

“Vou beijar na Boca”, Toy

ARTISTA REVELAÇÃO:

Bandidos do Cante

Bluay

Buba Espinho

Iolanda

PRÉMIO LUSOFONIA:

"Cavalinho", Pedro Sampaio & Gasparzinho

"Crack com Mussilon", Matuê

"Macetando", Ivete Sangalo & Ludmilla

"Sagrado Profano", Luisa Sonza & KayBlack

MELHOR ÁLBUM JAZZ:

“11:11”, Carlos Bica

“Algodão” Maria João & André Mehmari

“Farol”, Orquestra de Jazz de Matosinhos

“Not Far From Paradise”, Eduardo Cardinho

MELHOR ÁLBUM MÚSICA CLÁSSICA / ERUDITA:

“Anima”, Luís Figueiredo

“Bach”, Sete Lágrimas

“J.S.Bach: Goldberg Variations”, Pedro Burmester

“Talkin(g) (A)bout my Generation”, Pedro Lima

MELHOR VIDEOCLIPE:

“Laurinda”, Karetus, Vitorino, iolanda, realizado por Aidan Kless

"Towards the Sun", Moulinex GPU Panic, realizado por Ruben do Valle

"Reverie", J. Mystery, realizado por André Tentúgal

"Godd Morning", Memória de Peixe, realizado por Miguel Nicolau

PRÉMIO DA CRÍTICA:

"Carta de Alforria", Plutonio

"Subida Infinita", Capitão Fausto

"Suspiro...", Maria Reis

"Vou Ficar Neste Quadrado", Ana Lua Caiano