Os vencedores dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa foram conhecidos esta quinta-feira, dia 3 de março, numa cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que premiou artistas como Dillaz, Slow J, Bárbara Bandeira e Toy. Já José Cid foi homenageado com o Prémio Carreira.

Dos mais nomeados nesta edição, a 7.ª, - os ‘rappers’ Plutónio e Dillaz e a banda Capitão Fausto, com três indicações cada – apenas Dillaz levou para casa um PLAY, de Melhor Álbum com “O Próprio”.

Os Calema conquistaram, pelo terceiro ano consecutivo, o PLAY de Melhor Grupo, Slow J o de Melhor Artista Masculino, prémio que já tinha vencido na 2.ª e na 6.ª edição, Bárbara Bandeira o de Melhor Artista Feminina, com o qual já tinha sido distinguida no ano passado, e Bluay o de Artista Revelação, prémio que dedicou “a toda a gente que mesmo contra as probabilidades está a vencer”.

O Prémio da Crítica, cujo vencedor é escolhido por um painel de jornalistas da área da música, foi para Ana Lua Caiano, por “Vou ficar neste quadrado”, álbum de estreia da cantora e multi-instrumentista.

“Ao vivo no CCB – Homenagem a José Mário Branco”, de Camané, foi o vencedor na categoria de Melhor Álbum de Fado. O PLAY de Melhor Álbum de Jazz foi para “Not far from paradise”, de Eduardo Cardinho, e o de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita para “Talkin(g) (a)bout my generation”, de Pedro Lima.

“Cavalinho”, de Pedro Sampaio e Gasparzinho, venceu o Prémio Lusofonia e “Vou beijar na boca”, de Toy, foi considerada a Melhor Canção Ligeira e Popular.

Ao receber o PLAY, Toy recordou que o último prémio que recebeu na RTP – que está a transmitir a cerimónia em direto – foi em 1990, no Festival da Canção.

“Gostava de ter mais prémios, mas para poder trocar todos pela paz na Palestina e pela Paz na Ucrânia”, afirmou.

Na categoria de Melhor Videoclipe venceu “Laurinda”, dos Karetus, com Vitorino e iolanda, realizado por Aidan Kless.

Na única categoria cujo vencedor é escolhido pelo público, a de Canção do Ano, a vencedora foi “Garota”, tema de Maninho que conta com a participação de Marisa Liz.

A cerimónia da 7.ª ediçaõ dos PLAY contou com várias atuações, entre as quais de Bárbara Bandeira, que apresentou pela primeira vez ao vivo vários temas do recém-lançado EP “Lusa: ato I” e dos Calema.

A guitarrista Marta Pereira da Costa apresentou-se com os fadistas Lina e Marco Rodrigues, os Toka & Dança, com Toy, 4 Mens e Rui Bandeira, e Mizzy Miles subiu ao palco com Diogo Piçarra, SleepyThePrince, Agir e Nenny.

Bluay, iolanda, Bandidos do Cante e Buba Espinho juntaram-se numa atuação de homenagem a José Cid.

LISTA DE VENCEDORES: