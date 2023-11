A notícia de que hoje seria editado um álbum de André 3000, o primeiro que gravou nos últimos 17 anos, e que este nada tinha que ver com rap já tem uns dias, mas hoje ficou a saber-se que o responsável pela imagem gráfica do vinil é Bráulio Amado.

Foi o próprio designer e ilustrador nascido em Almada em 1987, a viver em Nova Iorque desde 2011, a partilhar o trabalho nas suas contas nas redes sociais.

“Fiz a capa do vinil e o ‘packaging’. Desenho baseado na linda fotografia de capa [do álbum], da autoria de [realizador e fotógrafo] Dexter Navy”, lê-se numa publicação na rede social X, acompanhada de uma imagem da capa do vinil de “New Blue Sun”.

Bráulio Amado faz posters, capas de álbuns, ilustrações para jornais e revistas, como o New York Times ou a Wired, vídeos e “outras coisas”, como t-shirts, rótulos de vinho, websites, meias ou toalhas, segundo informação disponível no ‘site’ oficial do ‘designer’ e ilustrador.

Entre os muitos artistas e bandas para quais Bráulio Amado já criou capas de álbuns e singles contam-se Frank Ocean, Róisín Murphy, Xinobi, Rex Orange County, D’Alva, Washed Out e Moullinex.