"How To Replace It", o oitavo álbum dos dEUS, é um dos lançamentos discográficos desta sexta-feira, 17 de fevereiro.

Editado 11 anos depois do antecessor, "Following Sea", traz 12 novas canções da banda banda de rock alternativo formada em Antuérpia em 1991. "Must Have Been New" e "1989" foram os singles de avanço.

O disco será apresentado em Portugal este ano, a 2 de abril, num concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A digressão arranca em março no Luxemburgo, passando depois pelos Países Baixos, Espanha, França e Reino Unido, entre outros países.

Os dEUS têm tido, há décadas, uma relação próxima com o público português, com espetáculos em nome próprio e em contexto de festival.

Entre os álbuns editados pela banda de Tom Barman contam-se "In a Bar, Under the Sea" (1996), "The Ideal Crash" (1999) e "Pocket Revolution" (2005).