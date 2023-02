O festival, dedicado ao rock & roll, vai realizar-se de 16 a 20 de agosto, com os dois primeiros dias a decorrerem na Praça do Comércio e os restantes na Praça da Canção, afirmou à agência Lusa o músico Victor Torpedo, que criou o evento em conjunto com Tito Santana, responsável pelo bar de Coimbra Pinga Amor.

Os Devo, que irão tocar pela primeira vez em Portugal, vão subir ao palco da Praça da Canção no último dia do festival.

A comemorar 50 anos de existência, a banda norte-americana vai apresentar-se em Coimbra com três dos seus cinco elementos originais, os irmãos Mark e Bob Mothersbaugh e Gerald Casale, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Entre os nomes confirmados, estão também a banda de pós-punk britânica Gang of Four, os A Certain Ratio, conjunto formado nos anos 1980 e que junta pós-punk com funk e dance rock, e o grupo francês de new wave Martin Dupont.

O Luna Fest vai contar também com a presença dos americanos Black Lips, formados no final dos anos 1990 e que lançaram em 2022 o álbum “Apocalypse Love”, e dos The Fleshtones, que começaram em 1982, em Nova Iorque.

Em declarações à Lusa, Victor Torpedo referiu que nunca esteve nos seus planos avançar com um festival “desta dimensão”, mas decidiu dar forma à insatisfação que ia ouvindo de pessoas, por não haver, em Portugal, “um festival de rock, ligado à estética do rock”, e com um cartaz onde não há “bandas para encher chouriços”.

As discussões iniciadas no Pinga Amor, bar de Coimbra associado ao rock, desenvolveram-se e, juntamente com Tito Santana, decidiu avançar com contactos.

Segundo Victor Torpedo, foi também possível assegurar apoio logístico da Câmara de Coimbra, da Universidade e do Teatrão, estando também a tentar fechar parceiros e patrocinadores.

A experiência como músico, em Portugal e no Reino Unido, “ajudou muito”, admitiu, realçando que foi mais fácil chegar ao contacto com os artistas ou os seus agentes.

“A beleza deste festival é que eu quero mesmo estas bandas. Eu quero os Devo, porque desde puto que conheço as músicas todas deles, dos Gang of Four ou dos A Certain Ratio é a mesma coisa. Acho que essa é a diferença do Luna Fest: há uma paixão na programação”, frisou.

Apesar de a maioria dos nomes agora confirmados terem começado na década de 1980, Victor Torpedo salientou que o festival pretende não se focar apenas numa determinada época e que abrace todos os subgéneros que cabem dentro do rock.

“O foco é em boas bandas”, resumiu.