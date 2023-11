Diana Krall atua a 26 de julho de 2024 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, anunciou a organização do Cooljazz esta quarta-feira, 22 de novembro.

A artista canadiana junta-se assim ao cartaz da 20.ª edição do evento, que já contava com os anteriormente confirmados Fat Freddy’s Drop, a 30 de julho, e Jamie Cullum, a 31 de julho.

"Álbuns como “All of You” (1996), “When I Look in Your Eyes” (1999), “The Look of Love” (2001), “The Girl in the Other Room” (2004), “Quiet Nights” (2009) até aos mais recentes “Turn Up the Quiet” (2017) e “This Dream of You” (2020) ajudaram a construir uma carreira que tornou Diana Krall como a absoluta rainha do jazz mundial", descreve a organização em comunicado.

"Cantora, pianista e produtora, a artista canadiana apresentou-se ao mundo com a sua voz absolutamente inigualável e uma abordagem musical que a distinguiu de todos os outros músicos. Ao construir uma carreira de consistência absoluta, Diana Jean Krall atingiu um estatuto ímpar sendo-lhe atribuídos títulos académicos assim como foi recorrentemente convidada para 'cameo' no cinema", acrescenta.