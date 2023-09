Dillaz vai pisar pela primeira vez em nome próprio o palco dos Coliseus em 2024. O artista atua a 1 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia 15 de março no Coliseu do Porto.

Os bilhetes já se encontram disponíveis em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Nos concertos, Dillaz vai passar em revista a carreira iniciada em 2011 com a mixtape "Sagrada Família Vol. 1" e antecipam a chegada do novo álbum.

"Dillaz é um dos mais ímpares e influentes rappers portugueses. Sem precisar de se expor e apenas através da música, conquistou uma legião de ouvintes que o segue fielmente", frisa a Everything Is New em comunicado.

BILHETES:

Coliseu de Lisboa | 1 de março

Plateia em pé - 26€

Coliseu do Porto AGEAS | 15 de março

Plateia em pé - 26€

Tribuna - 29€

Camarote 1ª - 29€

Frisa - 29€

Frisa (Visibilidade Reduzida) - 22€