Figura central da música portuguesa, Dino D’Santiago vai atuar pela primeira vez no Cooljazz.

Com os álbuns “Eva” (2013), “Mundu Nôbu” (2018), “Kriola” (2020) e “Badiu” (2021) no reportório em que trabalha a tradição cabo-verdiana com o peso contemporâneo da eletrónica global, o artista prepara um concerto novo para a celebração dos 20 anos do festival numa noite dedicada à celebração da música portuguesa, marcada para dia 19 de Julho de 2024 no palco do Hipódromo Manuel Possolo.

Da participação como mentor no The Voice Portugal aos espetáculos esgotados por todo o país, ao reconhecimento pelo Jornal Expresso como sendo uma das 50 personalidades que podem definir o futuro de Portugal, a organização destaca Dino D’Santiago como um nome incontornável da atual cultura feita em Portugal e que já ultrapassou qualquer fronteira musical e social.

19 de julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais