Depois de um concerto que surpreendeu os fãs na Altice Arena, em Lisboa, Diogo Piçarra rumou até ao norte este sábado, dia 8 de outubro, para subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães. Na cidade berço, o músico foi recebido por milhares de fãs de todo o norte - de Braga a Viseu, passando pela Maia ou Marco de Canaveses, os seguidores do artista não quiseram perder a oportunidade de ver maior produção da carreira do cantor.

Poucos minutos depois das 22h00, Diogo Piçarra subiu a palco de uma das maiores salas do país ao som de "South Side Boy", canção que dá título ao seu último álbum. Com toda a garra e rodeado por chamas, o músico cumpriu tudo o que promete na letra do tema e mostrou tudo o que é. A ovação do público foi imediata e os níveis de euforia não baixaram ao longo de quase duas horas.

A viagem seguiu com "Coração" e "Noites", temas de "South Side Boy". Em ritmo frenético, o arranque portentoso do concerto não deixou margem para dúvidas: Diogo Piçarra, a sua banda e toda a equipa prepararam um espetáculo com uma produção surpreendente e os fãs retribuíram com aplausos e uma histeria coletiva.

Depois dos singles do último disco, o cantor recordou "d=is", de 2017, com "Já Não Falamos". "Na Altice Arena foi muito bom, mas estou a divertir-me muito mais aqui hoje. Quem me conhece sabe que digo sempre verdade", confessou Diogo Piçarra, entre sorrisos. "Até porque hoje não tenho borbulhas... na semana passada, aparecia com borbulhas no ecrã", gracejou, lembrando que era a sua estreia a solo no Multiusos de Guimarães.

créditos: Tiago David

No alinhamento seguiu-se "Até ao fim", tema gravado em parceria com Agir, e "Sopro", canção do primeiro álbum, que abriram terreno para o primeiro convidado da noite. "Não é quem estavam à espera, mas esteve sempre comigo e com o Bispo enquanto fazíamos a 'Monarquia'. O Bispo hoje não conseguiu estar presente", contou Diogo Piçarra, chamando a palco Ivandro, que foi recebido em euforia pelo público.

Depois do intenso e celebrado momento ao som de "Monarquia", a viagem pela carreira seguiu a todo o ritmo com "Anjos" e "Trevo", canção gravada em parceria com a dupla brasileira Anavitória. Sem perder tempo e sempre acompanhado por jogos de luz, fogo e pirotecnia, Diogo Piçarra continuou a disparar sucessos com "História" e "Escuro".

Apesar da grandiosa produção, Diogo Piçarra manteve-se sempre próximo do público - ora conversando, ora saltando para junto das primeiras filas. Mas para brincar os fãs que ficaram de fora da 'golden circle', o artista correu para um pequeno palco instalado no centro do pavilhão. Depois de sentar ao piano no meio da multidão, o cantor chamou Anselmo Ralph a palco. Antes da atuação, os cantores celebraram a grande amizade.

"Encher todos podem, mas com o coração como o teu são poucos, Diogo", disse o Anselmo Ralph, relembrando que o colega e amigo aceitou imediatamente gravar um dueto. "Quando estás numa fase menos boa da carreira (...), muitos artistas dizem que não é o momento [para fazer um dueto]. Mas tu disseste que sim e elevaste o nível", contou o artista, revelando que o tema "Como Se Te Fosse Perder" já é Single de Ouro.

Juntos no centro do pequeno palco, Diogo Piçarra e Anselmo Ralph carimbaram um dos momentos mais emotivos da noite com a multidão a cantar a uma só voz "Hoje dou-te tudo, tudo/ Como se te fosse perder". Depois do dueto, o protagonista da noite continuou sozinho ao piano para "Paraíso". "Onde é o paraíso? É aqui? É aí? Ou aqui?", brincou o artista, imitando o sotaque do norte.

O coração dos fãs continuou a bater forte em "Volta", a primeira canção original lançada por Diogo Piçarra. Entre lágrimas e abraços, as milhares de pessoas que encheram o Multisuos de Guimarães cantaram todos os versos a uma só voz. Sozinho no pequeno palco e cantar para "as estrelas", o cantor terminou a atuação rodeado por uma uma chuva pirotécnica.

Veja o momento:

Ainda com os fãs com um brilhozinho nos olhos, o artista regressou ao palco final para mais um 'shot' de energia com "Era Uma Vez", "Sorriso" e "Wall of Love", que serviram de mote para a primeira despedida. Depois do habitual "só mais uma", Diogo Piçarra voltou com mais singles na manga.

O adeus a Guimarães arrancou com a balada "Tu e Eu" e que, tal como todas as outras canções, foi cantada a uma só voz pelos fãs e com considerável eco. Seguiu-se "Futuro", "a canção mais especial" e que contou com a participação especial da namorada Mel Jordão e da filha Penélope, que apareceram no grande ecrã instalado no palco.

Para o fim, como sempre, ficou "Dialecto" e toda a equipa se juntou em palco para um grande abraço. Na despedida, foi recordada a versão que o artista fez em 2012 do tema "Se eu fosse um dia o teu olhar", de Pedro Abrunhosa.

Durante quase duas horas, Diogo Piçarra provou porque é que é um dos mais completos artistas portugueses. Com uma produção grandiosa e bem oleada, um alinhamento certeiro e repleto de hits, o cantor fez história no Pavilhão Multiusos de Guimarães e a noite vai, certamente, ficar na memória de todos os fãs.

Depois dos concertos na Altice Arena, em Lisboa, e Guimarães, qual será o próximo passo na carreira do músico? As respostas vão chegar, mas há uma certeza: Diogo Piçarra terá sempre ao seu lado um base de fãs fiel e orgulhosa das suas conquistas.

"Guimarães, podia dizer tanto sobre a noite de ontem. Não havia lugar mais simbólico e especial para encerrar um ciclo de três anos. Ontem renasci com o vosso amor e a forma como me receberam na vossa casa. Foi tão natural e descomprometida como sorrir para a nossa cara metade, e só quem veio sabe que é verdade. Obrigado por este fim, porque agora sim, estou pronto para recomeçar algo de novo", escreveu o cantor nas redes sociais.