Foi em 2011, com "Rolling In The Deep", que Adele conquistou os corações de milhões de fãs em todo o mundo. Depois do primeiro disco, "19" (2008), de onde saíram temas como "Crazy For You" ou "You Make Me Feel My Love", o segundo registo de originais ("21") fez da cantora britânica uma das maiores estrelas da música à escala mundial.

Ao fim de uma pausa de quase quatro anos, Adele voltou e disse "Hello" a todos os fãs - o terceiro álbum ("25") confirmou o estatuto da artista, batendo recordes atrás de recordes. Já em novembro de 2021, a britânica regressou com "30", de onde saíram temas como "Easy on Me", "Oh My God" ou "I Drink Wine"

Para celebrar o aniversário de uma das cantoras com mais seguidores em todo o mundo, o SAPO Mag preparou um playlist de uma hora e 30 minutos com 20 canções de Adele que vão diretas ao coração e que podem puxar as lágrimas.

Adele estreou-se em Portugal a 21 de maio de 2016. A cantora esteve em Lisboa para dois concertos esgotados. Na Altice Arena, durante aproximadamente duas horas, a britânica fez uma viagem pelas suas canções mais conhecidas.