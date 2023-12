“O ícone da música eletrónica, Don Diablo, está de volta ao palco d’O Maior Sunset de Sempre, depois dos sucessos das suas passagens pelo palco do evento em 2016 e 2019”, refere a produtora Memories of Tomorrow (MOT), em comunicado enviado à agência Lusa.

O artista holandês, “um dos mais pedidos pelo público e atual #13 no top DJ MAG”, segundo a organização, sobe ao palco no domingo, dia 7 de julho, no extenso areal da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.

A 10.ª edição do festival de música eletrónica RFM SOMNII vai realizar-se de 5 a 7 de julho de 2024, assumindo um conceito em que incentiva os “sonhadores a vivenciar a melhor experiência e criar com isso verdadeiras ‘Memórias que Valem Ouro’”.

A organização promete “recordar e celebrar aqueles que foram os melhores momentos vividos ao longo desta década no areal da Praia do Relógio”.

“Ao longo de uma década, o RFM SOMNII foi criando um espírito de comunidade muito forte e os verdadeiros fãs de música eletrónica sentem o festival como seu”.

“Estamos em crer que 2024 será um ano marcante”, afirmou, em novembro, Tiago Castelo Branco, diretor executivo da produtora, no lançamento da 10.ª edição.

A organização realçou que o festival tem levado todos os anos milhares de pessoas à Figueira da Foz, entre eles muitos estrangeiros, “afirmando cada vez mais o destino e contribuindo muito significativamente para a economia da região”.

Depois de uma pré-venda na qual os bilhetes esgotaram em poucas horas, a produtora colocou agora à venda novo lote de bilhetes, cujos preços variam entre os 42,5 os 85 euros, para Passe Geral e Passe VIP, respetivamente.

Considerado o maior “sunset de sempre”, o RFM SOMNII conta com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz e do Turismo Centro de Portugal.