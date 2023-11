Tal como nos concertos, o cantor decidiu fazer um "encore" no seu álbum.

Niall Horan lançou esta sexta-feira, dia 3 de novembro, "The Show: The Encore", a nova edição do seu seu terceiro álbum de estúdio. O sucessor de "Heartbreak Weather", de 2020, chegou em junho.

A versão deluxe do disco do artista com novas canções e versões. Um dos destaques é o dueto com John Legend no tema "The Show", que dá nome ao álbum.

O disco conta ainda com uma colaboração com Lizzy McAlpine em "You Could Start A Cult". Em "The Show: The Encore", Niall Horan colocou também a sua versão de "Everybody Wants To Rule The World", dos Tears for Fears.

Natural de Mullingar, na Irlanda, Horan vendeu mais de 80 milhões de discos e fez várias digressões pelo mundo como parte dos One Direction. A sua estreia a solo, “Flicker”, entrou para o primeiro lugar do top 200 da Billboard em outubro de 2017.