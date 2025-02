Gracie Abramas está a viver um sonho com a sua digressão pela Europa e convidou Dora Jar para a primeira parte dos concertos. Esta terça-feira, dia 11 de fevereiro, antes de se estrear no palco do MEO Arena, a cantora conversou em exclusivo com o SAPO Mag.

"É a primeira vez que tenho um tour bus", confessa Dora Jar à entrada do seu autocarro, onde há salas de estar e várias camas para os músicos descansarem entre as viagens e os concertos. "Estou a gostar de Lisboa. O Pastel de Belém... comi um ontem", conta, entre sorrisos.

Lisboa é apenas a segunda paragem da digressão, que arrancou em Madrid. "A Gracie é um anjo no palco e fora do palco. Ela é mesmo a pessoa mais calorosa que já conheci. E isso torna esta experiência muito mais divertida e confortável, pois sentimo-nos tão abraçados. E os fãs dela têm sido fantásticos. Tocámos em Madrid duas noites e já vi os fãs de Lisboa", conta a artista que também já esteve em digressão com Billie Eilish e com os The 1975.

Billie Eilish

Muitos dos fãs de Gracie Abrams - e não só -, só conheceram recentemente a cantora, quando foi confirmado que iria fazer o concerto de abertura da digressão "The Secret of Us". A "carreira profissional" da norte-americana começou há quatro anos, mas a sua ligação há música vem desde criança.

"A primeira memória é uma muito importante para mim. É de quando fui ver Neil Young e os Foo Fighters ao vivo, quando tinha quatro anos. A minha irmã, que tinha seis anos na altura, estava numa cadeira de rodas mesmo à minha frente, porque usava uma cadeira de rodas para se deslocar. Eu estava com ela e ambas estávamos apaixonadas s pelo Dave Grohl e pelo Neil Young. Foi nesse momento que percebi que queria tocar guitarra", conta Dora Jar ao SAPO Mag.

Depois do concerto, a cantora não desistiu a ter a sua primeira guitarra. "A minha mãe deu-me a minha primeira guitarra. Lembro-me de ter passado uma fase em que tinha bolhas e os dedos doíam-me muito. Foi tão emocionante. Sentia que tinha ultrapassado aquela fase dos calos", graceja.

"Depois comecei a fazer pequenos espectáculos de talentos em coisas da escola, mas isso foi há muito tempo. Mas a minha primeira atuação real como músico, profissionalmente, foi em 2021, em setembro de 2021", recorda. "Sempre quis isto, mão sabia se ia conseguir chegar aqui. Era um mistério porque não sabia como o poderia fazer, não conhecia ninguém que fosse artista. Achava que era um mundo misterioso do qual eu não podia fazer parte, mas continuei a escrever músicas e a tentar descobrir", conta a norte-americana de 28 anos.

2024 MTV Video Music Awards - Arrivals

Com dois EPs ("Digital Meadow", de 2021, e "comfortably in pain", de 2022) e um álbum ("No Way to Relax When You Are on Fire", de 2024), Dora Jar continua a escrever canções "como sempre o fez". "Escrevo muito a cantarolar, a passear e cantarolar. Ao ver as pessoas... fecho os olhos e deixo-me levar pela imaginação", conta.

Sobre o seu primeiro álbum, editado em 2024, a cantora diz que é "como uma casa com divisões diferentes": "Todas decoradas de formas diferentes e surpreendentes. E quanto mais passeias por ela, mais pormenores notas. E é uma carta de amor ao meu eu interior que por vezes quero esconder.

"Durante a criação do álbum, gostava de ir até ao Alasca, onde vive um dos meus melhores amigos, Ralph Kelly. Ele construiu lá uma casa, trabalhámos nessa cabana e escrevemos - eu já tinha escrito muita coisa e ele ajudou-me a produzi-las. Foi fantástico estar a escrever e ver o rio... E vi dois ursos, ursos enormes. Foi assustador. Mas aumenta a intensidade do processo criativo quando nos sentimos tão expostos ao mundo natural", recorda a cantora.

Já no início de 2025, Dora Jar revelou um novo single, "Lucky"."A canção é a minha experiência ao render-me à dor do desgosto e deixá-la transformar-se num sentimento de gratidão e perceber que, se não fugir à dor do meu coração, encontrarei uma nova e melhor versão de mim própria e sentir-me-ei mais ligada", explica.

Nas próximas semanas, a artista vai continuar em digressão pela Europa com Gracie Abrams, mas promete mais novidades para breve.