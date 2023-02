"Quase Igual A Ti" é o single de apresentação de Miguel Carmona. O tema chegou esta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, a todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe filmado nos Alpes Italianos - ver aqui.

A canção de estreia do cantor nas edições foi escrita com a dupla Ariel & Migz, conhecida pela assinatura em singles recentes de Ivandro, Bárbara Bandeira, Richie Campbell ou Paulo Gonzo. "Este primeiro original é um desvendar das minhas influências e do que está para vir", sublinha o artista.

Já sobre o videoclipe, Miguel Carmona explica que "sempre imaginei este video com uma componente muito presente de natureza e tendo em conta a temática da canção, fazia todo o sentido que o vídeo fosse algo mais frio, cru e invernoso". "Surgiu a possibilidade de gravar nas Dolomitas, em Itália, e bastaram algumas imagens para me convencer. Foi sem dúvida um desafio", acrescenta.

"Foram três dias e meio a filmar com neve até ao joelho e temperaturas negativas. Uma experiência incrível que nunca esquecerei. Hoje, orgulho-me da vontade que eu e toda a equipa tivemos em fazer algo inovador e inesperado. E o resultado, está à vista de todos", conta.

Depois de ter conquistado o terceiro lugar no "The Voice Portugal", Miguel Carmona começou a criar conteúdos para as redes sociais e que acabaram por se tornar virais, exemplo disso foi o mashup das cançōes mais ouvidas do ano.