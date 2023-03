Para além desses três nomes, a lista de artistas divulgada inclui Dozer, Crippled Black Phoenix, Imarhan, Hällas, Scowl, Spy, Sasquatch, Love Gang, Mythic Sunship, Etran de L'Aïr. Danava, Mirror Queen e Scatterbrainiac

Antes, o SonicBlast tinha já anunciado as presenças de OFF!, Acid King, EYEHATEGOD, Kadavar, A Place to Bury Strangers, Earthless, Church of Misery, Elder, Naxatras, Death Valley Girls, Mondo Generator, Frankie and the Witch Fingers, Black Rainbows, Weedpecker, Monarch, Spirit Mother, Acid Mammoth, El Alter del Holocausto e Kannan .

Os passes gerais para o festival custam 85 euros até 31 de maio, momento a partir do qual sobem para 95 euros.