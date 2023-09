No primeiro fim de semana, o público foi desafiado a explorar a "Cidade da Música repleta de arte, cenografias imponentes e música", com atuações de Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5 e Foo Fighters.

"São 235 horas de música em cinco dias, 6 palcos temáticos e mais de mais de 80 ativações", adianta a organização do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio.

Para Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer da Rock World, "a experiência adquirida na organização do Rock in Rio Lisboa teve um impacto direto no nível de sofisticação e excelência que, não só as edições seguintes do Rock in Rio, como o novo festival The Town trará ao público".

A empresa que organiza o Rock in Rio e The Town começou o seu percurso em em 1985 no Rio de Janeiro, com a primeira edição do Rock in Rio, mas "foi em Portugal que desenvolveu um novo modelo de negócio, testou uma nova Cidade do Rock (que, mais tarde, iria para o Brasil, Espanha e Estados Unidos) e se profissionalizou, com as equipas e lideranças portuguesas no Rock in Rio Lisboa desempenhando um papel crucial na transformação da empresa em uma das principais líderes mundiais na produção de festivais nos dias de hoje".

E se o Rock in Rio tem uma Cidade do Rock, o The Town apresenta pela primeira vez uma Cidade da Música, totalmente inspirada na capital Paulista. O festival capta a atmosfera e toda a efervescência de São Paulo através das grandiosas cenografias dos espaços, com seis palcos inspirados na arquitetura da grande metrópole.

O The Town conta com seis palcos dedicados. Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Joss Stone, Ludmilla, Yeah Yeah Yeahs, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras, Iza, Ney Matogrosso, Wet Leg e Jão são alguns dos cabeças de cartaz.