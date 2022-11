Kodaline, Rag'n'Bone Man, James Bay, Luísa Sonza, Nothing But Thieves, Becky Hill, De La Soul, Rels B ou Mala Rodríguez são alguns dos artistas que vão subir a palco.

Para além dos artistas internacionais, o Festival Authentica receberá artistas nacionais, como Profjam, Dino D'Santiago, Mundo Segundo & Sam The Kid, Jimmy P ou Chico da Tina, e ainda artistas emergentes, como Jüra ou os Paraguaii, Killimanjaro. Segundo a organização, "serão mais de 30 artistas ao longo dos dois dias festival, que contará com quatro palcos num recinto com uma área de 15.000 m2 e capacidade para receber mais de 36 mil festivaleiros".

Os bilhetes encontram-se à venda na MEO Blueticket e nos locais habituais. Como anunciado previamente, os bilhetes já adquiridos para a edição adiada de 2021 são válidos para a nova data.

Cartaz

9 de dezembro

Kodaline (Palco Authentica)

Luísa Sonza (Palco Authentica)

Becky Hill (Palco Authentica)

Rels B (Palco Urban)

Profjam (Palco Urban)

Jimmy P (Palco Urban)

Dino D'Santiago (Palco Urban)

Ghost Hunt (Palco Auditorium)

Shange (Palco Auditorium)

Jüra (Palco Auditorium)

Quadra (Palco Auditorium)

BIIA (Dance Room)

Rusty (Dance Room)

Rhythm (Dance Room)

Farofa (Dance Room)

10 de dezembro

Rag'n'Bone Man (Palco Authentica)

James Bay (Palco Authentica)

Nothing But Thieves (Palco Authentica)

De La Soul (Palco Urban)

Mundo Segundo & Sam The Kid (Palco Urban)

Mala Rodríguez (Palco Urban)

Chico da Tina (Palco Urban)

NO!ON (Palco Auditorium)

Paraguaii (Palco Auditorium)

Killimanjaro (Palco Auditorium)

This Penguin Can Fly (Palco Auditorium)

Oder (Dance Room)

DJ Firmeza (Dance Room)

Celeste Mariposa (Dance Room)

Joff (Dance Room)

Abertura de Portas: 16h30

PREÇOS

Passe Geral ( 9 & 10 dez) — €75

Bilhete Diário (9 dez) — €45

Bilhete Diário (10 dez) — €45

Bilhete Diário VIP* (9 dez) — €80

Bilhete Diário VIP* (10 dez) — €80

Passe Geral VIP* (9 & 10 dez) — €150

Mobilidade reduzida * contactar o email geral@festivalauthentica.com (entrada na zona de mobilidade limitada à lotação do espaço, com pré-reserva obrigatória por espetáculo)