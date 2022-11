O SAPO Mag está em Düsseldorf, na Alemanha, para acompanhar a edição de 2022 dos MTV Europe Music Awards. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para este domingo, dia 13 de novembro - na gala, que será transmitida pela MTV Portugal, o SAPO Mag será o único meio português a marcar presença. Poderá acompanhar todos os preparativos, a red carpet e a cerimónia aqui no SAPO Mag e no Instagram do SAPO.

Este ano, a cerimónia será conduzida por Rita Ora e Taika Waititi. Em entrevistas exclusivas ao SAPO Mag, a cantora e o cineasta prometeram uma noite de festa e muitas surpresas - veja aqui a entrevista com Rita Ora e leia a conversa com Taika Waititi.

Pelo palco da PSD Bank Dome vão passar Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, Tate McRae, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna e Nasty, que prometem surpreender o público com atuações especiais.

Já Armani White vai atuar no espetáculo EMA Red Carpet, apresentado por Jack Saunders e Becca Dudley, da MTV UK. Harriet Rose, da MTV UK, será a apresentadora do programa EMA Backstage Pass, transmitido nas redes sociais dos MTV EMAs.

Entre os apresentadores das categorias e prémios da noite encontram-se Julian Lennon, Leomie Anderson, Sam Ryder, David Hasselhoff, Leonie Hanne e Lauren Spencer Smith.

De Harry Styles a Taylor Swift: OS NOMEADOS

Harry Styles lidera a corrida com sete nomeações, incluindo Best Artist, Best Song e Best Video. Taylor Swift segue de perto com seis indicações, como Best Artist, Best Pop e a nova categoria dos EMA Best Longform Video.

Nicki Minaj e Rosalía estão na corrida em cinco categorias – Best Song e Best Artist são duas delas.

Quem segue na frente da corrida? Veja o vídeo:

Este ano, os MTV EMAs 2022 contam com 17 nomeados pela primeira vez, incluindo Chencho Corleone (duas nomeações), Gayle (duas) e Stephen Sanchez (duas), assim como Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg e muitos outros.

Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, SYRO e T-Rex estão na corrida na categoria de Best Portuguese Act.

Lista completa de nomeados:

BEST PORTUGUESE ACT

Bárbara Bandeira

Ivandro

SYRO

Julinho KSD

T-Rex

BEST SONG

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

BEST VIDEO

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

BEST ARTIST

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

BEST COLLABORATION

Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito

Tiësto & Ava Max - The Motto

BEST LIVE

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

BEST POP

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

BEST NEW

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

BEST K-POP

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

BEST LATIN

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

BEST HIP HOP

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

BEST ROCK

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

BEST ALTERNATIVE

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

BEST R&B

Chlöe

Givēon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

BEST LONGFORM VIDEO

Foo Fighters - Studio 666

ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)”

VIDEO FOR GOOD

Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Latto - P*ssy

Lizzo - About Damn Time

Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae - Fils de joie

BIGGEST FANS

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

BEST PUSH

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Harry Styles (Reino Unido & Irlanda), Taylor Swift (EUA), ROSALÍA (Espanha) e Badmómzjay (Alemanha) estão entre os indicados para Best Local Act nas suas respetivas regiões.