David Carreira (7 de junho), The Gift (8 de junho), Sara Correia (9 de junho), Jorge Guerreiro (10 de junho), Cais Sodré Funk Connection (11 junho), David Antunes & Midnight Band com os convidados Jéssica Cipriano, Emanuel Moura e David Luís (13 de junho), Carlão (15 de junho) e Tony Carreira (14 de junho) são os cabeças de cartaz das Festas de Abrantes 2024.

“Este programa é simpático e arrojado e pretende garantir atratividade e diversão”, afirmou o presidente da câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, citado numa nota do município.

As festas, acrescentou, “são das pessoas para as pessoas” e têm “entrada livre”.

Com um programa “extenso, variado e para todos os gostos”, as Festas de Abrantes 2024 terão algumas novidades, como o ‘Palco dos Nossos’, na Praça Raimundo Soares, destinado a bandas abrantinas.

A animação musical vai decorrer em vários espaços de Abrantes, sendo o palco principal na Esplanada 1.º de Maio. Mas, no Dia da Cidade, a 14 de junho, o concerto de Tony Carreira será no Palco Manuel Maurício, em Rossio ao Sul do Tejo, seguido de espetáculo piromusical.

Antes, a 12 de junho, véspera de Santo António, a Esplanada 1.º de Maio acolherá a noite das tradições com a atuação de 10 Marchas Populares.

Outra novidade deste ano será o ‘Largo das Artes’, no Largo João de Deus, que contará com atuações dos alunos dos cursos de música, dança e teatro da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.

A Feira de Artesanato estará montada no Largo Motta Ferraz, junto às tasquinhas, com cerca de 30 ‘stand' com artesanato de todo o país, das 18h00 às 00h00.

Na Praça Barão da Batalha, à semelhança dos anos anteriores, ficará instalado o Palco Tradições, por onde irão passar ranchos e bandas filarmónicas do concelho de Abrantes e também DJs abrantinos que irão assegurar os ‘sunsets’.

O Espaço Famílias, dedicado aos mais novos, estará novamente no jardim da ESTA – Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com insufláveis, jogos tradicionais e pinturas faciais.

As tasquinhas voltarão a ocupar o Jardim da República, onde também haverá o Palco Tasquinhas, com animação musical todos os dias.

As farturas, pipocas e algodão doce estarão na Esplanada 1.º de Maio, de 7 a 12 de junho, entre as 14h00 e as 00h00, e no dia 13 de junho estarão no Aquapolis Sul, entre as 18h00 e a 1h00.

O espaço ‘Visit Abrantes’, de promoção e valorização das potencialidades turísticas do concelho, também estará instalado na Esplanada 1.º de Maio, junto ao Posto de Turismo de Abrantes.

As atividades desportivas irão igualmente fazer parte das Festas de Abrantes 2024, com torneios de ténis de mesa, padel, sueca, futebol e vólei de praia e pesca, a par de um passeio Chapa Amarela, um ‘Downhill’ Urbano e o ‘meeting’ de Abrantes, em atletismo, além de um espetáculo motorizado.

As Festas de Abrantes 2024, Ecoevento pelo terceiro ano e com copos reutilizáveis, são organizadas pela Câmara Municipal de Abrantes e contam com a colaboração de diversas associações, entidades locais e da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede.

No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) será a instituição homenageada pelos seus 25 anos de existência.

Abrantes assinala este ano o 108.º aniversário da elevação da “Notável Vila de Abrantes” à condição de cidade, que se concretizou a 14 de junho de 1916.