Drake editou na passada sexta-feira, 6 de outubro, o álbum "For All the Dogs".

No dia de lançamento, no X (antigo Twitter), os Pet Shop Boys reagiram de imediato ao disco do rapper, nomeadamente ao tema "All the Parties". Na canção, o artista incluiu um verso de "West End Girls", clássico de 1984 da banda britânica.

Nas redes sociais, o duo pop confessou ter ficado "surpreendido", aditando que não foi contactado pelo canadiano. "Não nos creditou e não nos pediu permissão", escreveram os músicos britânicos.

Para já, Drake ainda não reagiu à polémica.